Ярославль, 5 марта, 2022, 19:31 — ИА Регнум. В Ярославской области отменят QR-коды и все ограничения, которые были с ними связаны. Об этом сообщает правительство региона.

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Отменяются и другие ограничения: ресторанам и кафе будет разрешено работать после 23 часов, будут сняты ограничения на загрузку кафе, баров и ресторанов на 30% от вместимости, отменено требование о переводе сотрудников на удалённый режим работы.

«Таковы итоги заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, — рассказал врио губернатора Михаил Евраев. — Роспотребнадзор поддержал наши предложения по смягчению антиковидных мер. Решения продиктованы стабилизацией эпидобстановки в Ярославской области, а также необходимостью поддержать бизнес в условиях иностранных санкций».

Документы, подтверждающие эти решения, будут изданы в ближайшее время. При этом сохраняется масочный режим.