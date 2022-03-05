Бишкек, , 19:30 — REGNUM Национальный банк Киргизии вынужден был провести валютную интервенцию, чтобы сдержать резкий рост курса доллара, случившийся из-за событий вокруг Украины. Об этом сообщают киргизские СМИ.

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Финансовый регулятор продал на внутреннем валютном рынке страны $55 млн 350 тысяч, из которых $26 млн 800 тысяч — в виде наличных денег.

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Напомним, что с начала 2022 года Нацбанк Киргизии четырежды выходил на рынок с валютными интервенциями, реализовав за этот период $225 млн.

Отметим, что за последние девять дней официальный курс доллара США по отношению к национальной валюте Киргизии вырос на 15,2% — с 84,8 до 97,7 сома за $1.

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