Вольфсбург, Германия, 5 марта, 2022, 19:30 — ИА Регнум. 5 марта в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» «Вольфсбург» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 одержал минимальную победу над берлинским «Унионом» со счетом 1:0 благодаря автоголу Тайво Авиньи на 24-й минуте.

Vfl-wolfsburg.de «Бавария» vs «Вольфсбург» — 2:2

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Патриком Иттрихом. Ассистенты главного судьи — Саша Тилерт и Гиттельманн Кристиан. Единственную желтую карточку на 90-й минуте встречи получил Кевин Мехвальд.

«Вольфсбург»: Кастельс, Борнау, Руссийон, Брукс, Мбабу, Шлагер (Вранкс, 64'), Бялек (Нмеча, 65'), Баку (Штеффен, 76'), Арнольд, Крузе (Герхардт, 86'), Винд.

«Унион»: Луте, Баумгартль, Кнохе, Хайнц (Озтунали, 82'), Райерсон, Хедира (Уджа, 82'), Очипка, Премель, Харагути (Мехвальд, 64'), Авоньи (Михель, 71'), Беккер (Андреас, 71').

«Вольфсбург», одержав девятую победу в сезоне и набрав 31 очко, укрепился на двенадцатой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Берлинский клуб с 37-ю очками остался на седьмом месте.