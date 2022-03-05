Ульяновск, 5 марта, 2022, 19:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области сократилось количество вновь госпитализированных ковид-пациентов и суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из статистики федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 5 марта, за последние сутки (4 марта) в регионе направили на лечение в стационары 69 пациентов с коронавирусом. Это в 1,8 раза меньше, чем было госпитализировано 3 марта. Напомним, что максимальное суточное количество госпитализированных зарегистрировано 25 февраля — 163.

В регионе продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Если 3 марта подтверждено 1586 случаев инфицирования, то 4 марта — 1465. Спад идёт пятые сутки подряд.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 176 958 случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, что в регионе проведено за весь период 1 901 605 лабораторных исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на 4 марта вакцинацией от ковида охвачено почти 690 тыс. жителей, в том числе привились двумя компонентами около 664 тыс. человек.