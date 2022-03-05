«Ред Булл Лейпциг» избежал поражения в матче с «Фрайбургом»
Лейпциг, Германия, 5 марта, 2022, 19:24 — ИА Регнум. «Ред Булл Лейпциг» под руководством экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско сыграл вничью с «Фрайбургом» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги. Основное время матча, проходившего в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена», завершилось со счетом 1:1.
Единственный мяч в составе гостей на 38-й минуте встречи забил 23-летний боснийский центрфорвард Эрмедин Демирович. В конце матча фланговый атакующий защитник Анхелиньо сравнял счет, замкнув передачу Доменика Шобослаи — 1:1.
Статистика матча («РБ Лейпциг"/ «Фрайбург»)
Удары 14/4
Удары в створ 5/3
Владение 65%/35%
Угловые 4/1
Нарушения 8/14
Составы команд:
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Айдара, Мукиэле (Хенрихс, 58'), Кампль (Ольмо, 59'), Форсберг (Шобослаи, 79'), Нкунку, Поульсен (Силва, 59').
«Фрайбург»: Флеккен, Линхарт, Шлоттербек (Силдиллия, 65'), Гульде (Шлоттербек, 89'), Эггештайн, Хаберер, Кюблер, Гюнтер, Грифо (У Ён, 66'), Хеллер (Петерсен, 79'), Демирович (Шаллаи, 79').
«Быки», набрав 41 очко, временно остались на четвертой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» с тем же количеством очков идет на пятой строчке.