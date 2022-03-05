Курган, , 19:23 — REGNUM В Курганской области с 6 марта 2022 года отменяется посещение мест массового пребывания людей по медицинским сертификатам о прививке от коронавируса (QR-кодом). Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сняты ограничения по проведению массовых мероприятий для детей и взрослых. Разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий в помещениях с полной заполняемостью зала. Всё это дозволено с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения COVID-19.

Также не применяются ограничения по количеству человек, присутствующих при регистрации заключения брака. Отменены рекомендации о переводе работников из числа граждан в возрасте 60 лет и старше и граждан, имеющих хронические заболевания, не вакцинированных против COVID-19, на дистанционный режим работы.

А с 18 марта 2022 года отменяется закрытый круглосуточный режим работы в организациях социального обслуживания Курганской области.

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