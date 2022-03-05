Мюнхен, Германия, 5 марта, 2022, 19:23 — ИА Регнум. 5 марта мюнхенская «Бавария» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 сыграла вничью с леверкузенским «Байером-04». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

ФК Бавария Мюнхен

Единственный мяч в составе хозяев на восемнадцатой минуте встречи забил 26-летний центральный защитник сборной Германии Никлас Зюле. На 36-й минуте Томас Мюллер срезал мяч в свои ворота и сделал счет равным — 1:1.

Желтые карточки получили Митчел Баккер (32'), Керем Демирбай (54') и Кинсли Коман (72'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты главного судьи — Лассе Козловски и Ян Зайдель.

«Бавария», набрав 59 очков, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии. «Байер-04» с 45-ю очками остался на третьем месте.