Москва, 5 марта, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В правительстве РФ нашло поддержку предложение Росрыболовства отметить штрафы за возможные срывы реализации инвестпроектов для рыбопромышленников на два года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

«Поддержала предложение Росрыболовства по отмене штрафов за возможные срывы реализации инвестпроектов для рыбопромышленников на два года. Речь идёт про строительство судов под инвестквоты (рыба и крабы)», — отметила вице-премьер Виктория Абрамченков с телеграм-канале.

Она объяснила решение тем, что перестраиваются бизнес-цепочки, а для поиска новых поставщиков оборудования и комплектующих нужно время.

«Это касается и судостроителей. В текущей ситуации нужно поддержать бизнес и направить усилия на сохранение объемов производства готовой продукции и переориентацию рынков сбыта», — рассуждает вице-премьер.

В итоге, промышленники смогут завершить строительство необходимых для отрасли рыбопромысловых судов, но без дополнительной финансовой нагрузки на инвесторов.