Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 19:15 — ИА Регнум. 25-летний бразильский фланговый нападающий Клаудиньо признан лучшим игроком «Зенита» в феврале. Об этом сообщила пресс-служба «сине-бело-голубых».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Клаудиньо

В феврале Клаудиньо принял участие в трех официальных матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Портал WhoScored признавал бразильца MVP матча с казанским «Рубином».

В текущем сезоне Клаудиньо принял участие в тринадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Зенит» выкупил Клаудиньо у «Ред Булл Брагантино» 13 августа 2021 года за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.