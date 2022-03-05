Москва, , 19:23 — REGNUM База ВСУ возле села Раденьск (Херсонская область, Украина) взята 5 марта под контроль российских военных в ходе спецоперации.

Брошенная база ВСУ под Херсоном Цитата из видео «Брошенная база ВСУ под Херсоном»

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

На украинской военной базе, с которой бежали ВСУ, осталась техника, оружие и боеприпасы. Так, на базе украинские военные оставили танки Т-64 и Т-80, бронетранспортёры, боевые машины пехоты и автомобили «Урал».

Большой склад боеприпасов (более четырёх с половиной тысяч тонн) обнаружен в ангаре: здесь находятся мины, противотанковые управляемые ракеты, миномётные и танковые снаряды.

Также вне ангаров украинские войска оставили ракетные снаряды для систем залпового огня, миномётные боеприпасы и осколочно-фугасные снаряды.

На этой базе, предположительно, размещались порядка четырёх тысяч украинских военных (сапёры, морские пехотинцы, танкисты, артиллеристы, связисты).

Сейчас, когда она находится под контролем российских военных, её обследуют сапёры. Проверенную российскими военными технику отправят на специальную базу хранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские нацисты не выпускают беженцев из Харькова, Сум и Мариуполя