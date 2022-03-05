Лондон, 5 марта, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Британское правительство настоятельно рекомендует подданным Соединенного королевства покинуть территорию России из-за спецоперации по денацификации Украины, сообщает 5 марта издание The Guardian со ссылкой на МИД Британии.

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«Если ваше нахождение в России не является необходимым, мы настоятельно рекомендуем вам покинуть ее оставшимися доступными коммерческими маршрутами», — цитирует издание заявление британского МИД.

Кроме того, рекомендовано не ехать в Россию позднее, так как потом будет невозможно вернуться в Британию прямым рейсом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ пообещал жёстко ответить на «санкционную истерию» Лондона.