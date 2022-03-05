Ростов-на-Дону, 5 марта, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Улучшение эпидемической ситуации позволит ослабить в Ростовской области пандемийные ограничения. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев 5 марта.

Sev.gov.ru Масочный режим

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

В частности, органы власти возобновят личный приём граждан, снимаются ограничения по заполняемости фитнес-клубов и спортивных залов, бассейнов и аквапарков, ледовых катков, концертных площадок, кинотеатров.

При этом жителям Ростовской области по-прежнему необходимо носить маски, сохраняются требования о санитарной обработке помещений и транспорта.

Режим самоизоляции и дистанционной работы сохранятся для граждан старше 60 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.