Ростов-на-Дону, , 19:02 — REGNUM На территории Ростовской области с 10 марта прекращается действие QR-кодов. Об этом 5 марта сообщил донской губернатор Василий Голубев.

QR-код Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«С 10 марта в Ростовской области отменяется требование допуска в общественные места и организации по медицинским документам. QR-коды с 10 марта предъявлять не нужно. Отменяется необходимость соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 8 ноября 2021 года были введены ограничения для непривитых от COVID-19 граждан. В частности, без QR-кодов было ограничено посещение театров и торговых центров.