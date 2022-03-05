Ростов-на-Дону, 5 марта, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал, что экономическая ситуация, которая складывается в условиях санкционного давления на Россию, не скажется на социальных расходах, а также не заморозит уже начатые проекты.

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«Первоочередные решения вырабатываем в тесном взаимодействии с федеральным центром, руководителями предприятий, представителями бизнес-сообщества, банковской сферы. Вместе готовим пакет антикризисных мер. Мониторим ситуацию на системообразующих предприятиях, отслеживаем цены на социально значимые товары и будем искать дальнейшие решения с учётом развития ситуации. Проводим ревизию бюджетных расходов. Подчеркну, что социальные расходы — наш абсолютный приоритет и сокращению они не подлежат», — сказал глава региона.

По словам Голубева, донское правительство по-прежнему будет выполнять все взятые на себя обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, социальной поддержки граждан, важным социальным программам. Организован контроль своевременности выплат зарплаты на донских предприятиях и в организациях.

«Обязательно продолжим уже начатые проекты и стройки», — отметил губернатор.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области создан штаб по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики. План первоочередных антикризисных мер будет представлен 9 марта.