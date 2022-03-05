Тюмень, , 18:55 — REGNUM В Тюменской области 6−7 марта ожидается сильный снег, местами за сутки количество выпавших осадков может составить месячную норму, метели, на дорогах снежные заносы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Мороз Иван Шилов © ИА REGNUM

В течение суток 6 марта синоптики обещают усиление ветра до 15−18 м/с. А 7 марта ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до −17…−22°C, днем до −14…−19°C.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует тюменским автомобилистам быть предельно внимательными на дорогах, пожилым людям и детям выходить на улицу в сопровождении; обратить внимание на состояние электроприборов и печного отопления в своем жилье.

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