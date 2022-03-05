Пекин, , 18:50 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И порекомендовал госсекретарю США Энтони Блинкену прекратить вмешательство во внутренние дела КНР в вопросах Тайваня.

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Об этом 5 марта сообщает пресс-служба МИД Китая.

«США должны вернуться к основополагающему принципу одного Китая, прекратить поддержку «независимости Тайваня», прекратить вмешательство во внутренние дела Китая», — сообщает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пекин объявил о решении ввести контрмеры в отношении США в ответ на продажу Тайваню вооружений. Китайские санкции распространяются на американские военно-промышленные корпорации Raytheon Technologies и Lockheed Martin.

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