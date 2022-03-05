Кострома, 5 марта, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В Костромской области с 9 марта 2022 года отменяется требование по предъявлению QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Наталья Диева Проверка кода

Напомним, правило было введено 15 октября 2021 года. От костромичей требовали показывать свидетельство о перенесённом коронавирусе или вакцинации в парикмахерских, кафе, салонах красоты, банях, музеях, торговых центрах и так далее.

Также с 9 марта работодателям разрешается не проводить регулярное тестирование сотрудников, с руководителей крупных предприятий снимается обязанность доставлять рабочих к месту службы общественным транспортом.

Вместе с тем в регионе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, работу кафе в ночное время, кальянных и дискотек. Граждане по-прежнему обязаны носить маски в общественных местах.