София, , 18:43 — REGNUM Полиция города Горна-Оряховица (Северная Болгария) задержала группу лиц, подозреваемую в хищении топлива с одного из крупнейших стратегических хранилищ страны. Об этом 5 марта сообщает софийская газета «Дума».

Канистры с топливом wilhei

Согласно официальной информации, обвинения предъявлены шести гражданам, пятеро из которых являются охранниками указанного предприятия. В их домах и автомобилях было обнаружено более двух с половиной тонн машинного масла, а также сотни литров бензина и дизтоплива. Кроме того, у одного из задержанных изъято 140 литров спирта в емкостях с маркировкой государственного хранилища.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до семи лет.

Хранилище в Горна-Оряховице принадлежит Государственному резерву Болгарии. На его складах хранятся десятки тысяч наименований так называемого «экстренного запаса» страны.

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