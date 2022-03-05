Ростов-на-Дону, , 18:42 — REGNUM На всех въездах в Ростов-на-Дону, а также по территории федеральной трассы М-4 «Дон» усилен контроль за транспортом. Меры приняты в целях повышения безопасности граждан, сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Ростовской области 5 марта.

Сотрудник ДПС Александр Погожев © ИА REGNUM

Уточняется, что в Ростове-на-Дону организовано 11 полицейских постов, на которых стражи порядка проводят досмотровые и проверочные мероприятия. Несут дежурство дополнительные экипажи дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб. На усиленный вариант несения службы переведены подразделения Росгвардии.

Въезд в Ростов-на-Дону не ограничен.