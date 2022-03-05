Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 18:40 — ИА Регнум. 19-летний российский голкипер санкт-петербургского «Зенита» Даниил Одоевский выбыл на несколько ближайших матчей из-за разрыва связок пальца. Об этом 5 марта сообщил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

Логотип «Зенита»

Также сообщается, что Вендел и Далер Кузяев близки к восстановлению от повреждений и будут проводить тренировки по индивидуальной программе.

В текущем сезоне Даниил Одоевский принял участие лишь в двух матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых пропустил два мяча в игре с казанским «Рубином» (3:2).

Текущее соглашение Одоевского с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского голкипера в 250 тысяч евро.