Курск, , 18:38 — REGNUM В лечебных учреждениях Курской области с 9 марта возобновляется оказание плановой медицинской помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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В полном объеме станут доступны диспансеризация и профосмотры. Решение принято оперативным штабом по предупреждению распространения коронавируса.

В регионе стабилизировалась ситуация с суммарной заболеваемостью ОРВИ, коронавирусом и внебольничными пневмониями.