Москва, 5 марта, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Агент 22-летнего бразильского центрального защитника московского ЦСКА Бруно Фукса Стефано Кастанья заявил, что футболист не намерен покидать «красно-синих».

ЦСКА

«Нет-нет, не собирается. У Бруно все в порядке, он остается в ЦСКА», — цитирует Кастанью издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Бруно Фукс принял участие в пяти матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну красную карточку.

Фукс выступает за ЦСКА с 25 августа 2020 года после перехода из бразильского клуба «Интернасьонал» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость центрального защитника, согласно данным портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.