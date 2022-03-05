Тюмень, , 18:34 — REGNUM В Тюмени Ленинский районный суд взял под стражу трёх топ-менеджеров АО «Россети Тюмень. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Коррупция (сс) sajinka2

Суд удовлетворил ходатайство следователя СУ СК по Тюменской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу директора филиала «Тюменские электрические сети» Кирилла Стрельцова, заместителя директора филиала по развитию и реализации услуг АО «Россети Тюмень» Никиты Калинина и исполняющего обязанности заместителя директора филиала АО «Россети Тюмень» Павла Михайлова.

Все они помещены под стражу до 2 мая 2022 года и обвиняются ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в энергетической компании заявили, что оказывают всестороннее содействие правоохранительным органам.

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