5 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что Североатлантический альянс самоустранился от участия в украинском вопросе и действия НАТО не соответствуют ожиданиям официального Киева.

Оксана Переможенко, , 19:19 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Североатлантический альянс самоустранился от участия в украинском вопросе и действия НАТО не соответствуют ожиданиям официального Киева. Об этом он заявил 5 марта в эфире телеканала «Украина-24».

Дмитрий Кулеба Министерство иностранных дел Украины

"Хочу провести четкую разницу, что в НАТО есть политическое соглашение, чтобы союзники на двустороннем уровне помогали Украине всем, чем могут. Но сам альянс как организация, по сути, устранился», — приводит слова украинского дипломата ТАСС.

«Мы должны говорить про это честно. Украинцы должны четко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является такой, какой украинцы себе ее представляли, по крайней мере сейчас», — добавил он.

Заявление главы украинской дипломатии обсудили в телеграм-канале депутата украинского парламента Ильи Кивы, а также на YouTube-канале издания «Страна.ua».

«Публичные критические высказывания в адрес НАТО от первых лиц украинской власти продолжаются. Вчера очень жестко по альянсу высказался президент Зеленский. Затем опять же был Кулеба. Похоже, общество готовят к тому, что НАТО нам таки не надо?» — отмечается в телеграм-канале KlymenkoTime.

«Ну вот глаза, что ли, прозрели?» — отреагировала Oksana.

Август Наттерер. Мои глаза во время явления. 1913

«Весь мир с нами», — с сарказмом отметила Анжела.

«К сожалению, правительство давно слепо, там в глазах одни транши МВФ», — добавила Ольга К.

«Но до упоротых ещё долго не дойдёт», — пишет Юрий.

«Чего они ждали? Рецепты галстуков можно взять у Саакашвили! НАТО стравливает народы и снимает сливки!..» — написал «бегу и волосы назад».

«Вам, украинцам, сразу сказали, что НАТО за вас… не будет воевать. А вы за них и их интересы должны умирать», — отметил Николай Николаевич.

«Верить в какое-то там человеколюбие Запада могут два типа людей: либо идиоты, либо подлецы, которые на самом деле и не верят, но за бочку варенья и корзину печенья делают вид, что верят», — прокомментировал Arlelik77.

«НАТО и США никогда не обещали вступать в конфликт…» — напомнил Сергей Р.

«НАТО готово воевать с Россией до последнего украинца. И так будет до тех пор, пока вы будете что-то требовать», — добавил Александр.

«Когда до украинцев дойдёт, что Запад слил Украину?..» — недоумевает Руслан Б.

«Натовцы просто не хотят третьей мировой войны, но Кулебу это не устраивает. Кстати, где он сам? На каком фронте?» — задался вопросом автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

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