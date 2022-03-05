Львов, Украина, , 18:31 — REGNUM «В ближайшие день-два» состоится третий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии, заявил 5 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Переговоры

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Подоляк сказал, что, в преддверии дальнейших переговоров, украинская сторона оценивает, «как начинают работать гуманитарные коридоры, чтобы внести коррективы, если понадобится в рамках переговорного процесса», сообщает ТАСС.

Напомним, второй раунд российско-украинских переговоров состоялся в Белоруссии 3 марта. Достигнута договорённость о гуманитарных коридорах. Переговоры проходят на фоне российской военной спецоперации на Украине.

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