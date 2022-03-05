Сеул, , 18:25 — REGNUM Северная Корея осуществила ракетный запуск в направлении Восточного моря, сообщает 5 марта Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

По утверждению ведомства, военные КНДР запустили, предположительно, баллистическую ракету. Запуск произведен в 08:48 из района аэропорта Сунан, расположенного в окрестностях Пхеньяна.

Военные Южной Кореи утверждают, что ракета пролетела около 270 км на высоте около 560 км. Отмечено, что это девятый ракетный запуск КНДР с начала 2022 года.

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