Кострома, 5 марта, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В Костромской области с 6 марта ограничивают продажу отдельных продуктов в одни руки. Об этом сообщает администрация региона.

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Как ранее писало ИА REGNUM, принять меры для стабилизации ситуации на продовольственном рынке торговым сетям разрешил Минпромторг. По мнению специалистов, это должно помочь в борьбе со спекулянтами, перепродающим социально-значимые товары гражданам.

С завтрашнего дня посетители костромских магазинов смогут купить до 2 кг песка, не более 2 литров подсолнечного масла, 5 кг муки и круп, 10 кг вермишели. На остальные группы товаров ограничение не распространяется. По мнению властей региона это поможет избежать дефицита в магазинах.