Москва, 5 марта, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Сегодня, 5 марта, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА в матче двадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Нижним Новгородом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Denis BGRUS Стадион «ВЭБ Арена»

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Яка Бийол, Бруно Фукс, Марио Фернандес, Иван Обляков, Жан-Филипп Гбамен, Алан Дзагоев, Хесус Медина, Юсуф Языджи, Хорхе Карраскаль.

«Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Иброхимхалил Юлдашев, Акош Кечкеш, Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Кирилл Кравцов, Ричи Эннин, Николай Калинский, Милсон, Дмитрий Стоцкий, Ларс Олден Ларсен.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты главного судьи — Владислав Назаров и Максим Ковалев.