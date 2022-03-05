Техас, США, , 18:36 — REGNUM Подросток получил ранения в результате стрельбы вблизи одной из школ в американском штате Техас, передаёт Fox News.

Стрельба Lisa Roe

Полиция сообщила о 16-летней девушке, которая получила ранение в ногу в ресторане быстрого питания. Отмечается, что пострадавшая была доставлена в больницу, угрозы для её жизни нет.

Полиция пока не нашла виновных и не сообщила о причинах инцидента. Отметим, что ранее на неделе в Канзасе в одной из средних школ были ранены администратор и сотрудник школьной охраны.