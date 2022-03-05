Памплона, Испания, , 18:03 — REGNUM 5 марта «Вильярреал» под руководством Уная Эмери минимально уступил «Осасуне» в матче 27-го тура испанской Примеры 2021/22 со счетом 0:1.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Единственный мяч на 63-й минуте встречи забил 28-летний аргентинский атакующий полузащитник Чими Авила после передачи Рубена Гарсии.

Статистика матча («Осасуна"/ «Вильярреал»)

Удары 12/10

Удары в створ 3/1

Владение 27%/73%

Нарушения 12/:

Угловые 6/8

Эта победа стала для «Осасуны» девятой в текущем сезоне. Клуб из Памплоны, набрав 35 очков, обошел «Валенсию» и поднялся на девятое место. «Желтая субмарина» с 42-мя очками осталась на седьмой позиции.