Вашингтон, 5 марта 2022, 18:06 — REGNUM Американская компания Fitbit, принадлежащая Google, получила от пользователей электронных часов Ionic более 170 жалоб на ожоги, сообщают местные СМИ со ссылкой на комиссию по безопасности потребительских товаров США (CPSC).
В результате компания отозвала одну из моделей своих умных электронных часов Fitbit Ionic для занятий фитнесом из-за риска перегревов и ожогов в результате работы литиевой батареи.
Ранее купившим устройство покупателям будет возвращена сумма в $299 и предоставлена скидка на замену.
Напомним, что часы Fitbit Ionic выпускались с 2017 по 2020 год. Около 1,7 миллиона экземпляров были проданы на международном рынке.