Вашингтон, 5 марта, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Американская компания Fitbit, принадлежащая Google, получила от пользователей электронных часов Ionic более 170 жалоб на ожоги, сообщают местные СМИ со ссылкой на комиссию по безопасности потребительских товаров США (CPSC).

Robert Scoble Google

В результате компания отозвала одну из моделей своих умных электронных часов Fitbit Ionic для занятий фитнесом из-за риска перегревов и ожогов в результате работы литиевой батареи.

Ранее купившим устройство покупателям будет возвращена сумма в $299 и предоставлена скидка на замену.

Напомним, что часы Fitbit Ionic выпускались с 2017 по 2020 год. Около 1,7 миллиона экземпляров были проданы на международном рынке.