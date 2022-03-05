Москва, , 17:52 — REGNUM Законопроект о применении «побочных продуктов животноводства» в сельском хозяйстве внесли в Госдуму депутаты во главе с Алексеем Гордеевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

Сев гороха в поле Александр Погожев © ИА REGNUM

Вводится понятие «побочные продукты животноводства», которые используются при проведении мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в порядке, определенном техническими условиями и технологическим регламентом.

Предусматривается, что навоз и помет, то есть побочные продукты животноводства, образующиеся при производстве сельскохозяйственной продукции, не признаются агрохимикатами, но используются для производства органических удобрений.

Прописывается, что деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению побочных продуктов животноводства, признанных отходами, не подлежит лицензированию.

Навозо‑ и пометохранилища не относятся к объектам размещения отходов, следует из документа.

Кроме того, предлагается установить, что проекты технической документации технологий по производству органического удобрения с использованием побочных продуктов животноводства не являются объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня.

Согласно Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в Российской Федерации числится 14 628 животноводческих сельскохозяйственных организаций, животноводческих крестьянских (фермерских) хозяйств 52 563 и личных подсобных хозяйств 7,2 млн. В результате деятельности указанных организаций ежегодный объем получаемого навоза и помета составляет более 300 млн тонн.

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