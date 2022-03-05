Белград, , 18:24 — REGNUM В центре Белграда на стене жилого дома появилось граффити с изображением президента России Владимира Путина, под которым написано «брат». Об этом 5 марта сообщил портал телеканала Н1.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Граффити находится в районе Врачар, на пересечении улиц Негошева и Краля Милутина.

Владимир Путин изображен на фоне сербского и русского флагов.

Напомним, что 4 марта в центре Белграда прошел большой митинг в поддержку России, на который вышли тысячи жителей сербской столицы.