Вулвергемптон, Великобритания, , 17:48 — REGNUM Сегодня, 5 марта, в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» футбольный клуб «Вулверхэмптон» в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Кристал Пэласом». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Конор Коуди, Макс Килман, Ромен Саисс, Ки-Яна Хувер, Маршал, Педру Нету, Даниэл Каштелу, Жоау Моутинью, Хван Хи Чхан.

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Тайрик Митчелл, Марк Гэи, Йоаким Андерсен, Натаниэль Клайн, Шейху Куяте, Конор Галлахер, Джефри Шлупп, Майкл Олис, Уилфред Заа, Жан-Филипп Матета.

На данный момент «волки», одержав двенадцать побед, потерпев десять поражений и набрав 40 очков, занимает восьмую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» с 30-ю очками занимает двенадцатую строчку.