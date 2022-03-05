Симферополь, , 17:46 — REGNUM В Республике Крым задержан гражданин Украины, член незаконного вооружённого формирования, которое участвовало в организации энергетической блокады Крымского полуострова. Об этом сообщил 5 марта центр общественных связей ФСБ России.

Задержанный гражданин Украины 1959 года рождения являлся членом незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон им. Номана Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ).

«Под руководством инструкторов из националистических батальонов прошел тактико-специальную и огневую подготовку, а в ноябре того же года участвовал в экономической и энергетической блокаде полуострова», — говорится в сообщении ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»). В настоящее время он заключён под стражу.