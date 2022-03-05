Салехард, , 17:42 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 5 марта за сутки госпитализирован 39 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 409 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Выздоровели за сутки 1852 ямальцев. Заразились коронавирусом 985 человек — на 129 человек больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 45 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 5 марта зарегистрировано 129 026 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 111 273 человека, 1014 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).

Читайте ранее в этом сюжете: На Ямале за сутки госпитализировали 58 человек с COVID-19