Вашингтон, , 17:56 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Китая Ван И ситуацию на Украине, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

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«Секретарь подчеркнул, что мир наблюдает, какие страны отстаивают основные принципы свободы и суверенитета», — заявил Прайс и добавил, что Москва должна понести ответственность за свои действия.

Ранее Блинкен указал, что власти США по-прежнему готовы обсуждать с российской стороной любые совместные озабоченности в сфере безопасности.

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