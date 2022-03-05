Лестер, Великобритания, 5 марта, 2022, 17:37 — ИА Регнум. 5 марта в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» «Лестер Сити» в матче 28-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Лидс Юнайтед» со счетом 1:0.

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

Единственный мяч на экваторе второй половины забил 24-летний английский атакующий полузащитник Харви Барнс после передачи Келечи Ихеаначо. Желтые карточки получили Паскаль Стрейк, Вилфред Ндиди и Адам Форшоу.

На матче работала бригада арбитров во главе с Давидом Кутом. Ассистенты главного судьи — Стюарт Берт и Николас Хортон.

Составы команд:

«Лестер»: Шмейхель, Даниэль, Томас, Чоудури (Лукман, 61'), Даниэль, Тилеманс, Ндиди (Менди, 76'), Барнс, Дьюсбери-Холл, Олбрайтон, Варди (Ихеаначо, 61').

«Лидс»: Мелье, Эйлинг, Даллас, Стрейк, Фирпо, Кох, Харрисон (Робертс, 76'), Клих (Форшоу, 70'), Рафинья, Родриго (Гельхардт, 63'), Джеймс.

«Лестер», одержав девятую победу и набрав 33 очка, обошел «Кристал Пэлас» и «Брайтон» и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Лидс Юнайтед» с 23-мя очками остался на шестнадцатом месте.