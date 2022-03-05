Москва, 5 марта 2022, 17:35 — REGNUM Хотя помощь добровольцев не требуется для проведения спецоперации на Украине, много значит сам факт, что граждане России предлагают стране свою помощь, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.
Отметив, что помощь этих людей пока не требуется и не потребуется, президент добавил:
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