Москва, , 17:35 — REGNUM Хотя помощь добровольцев не требуется для проведения спецоперации на Украине, много значит сам факт, что граждане России предлагают стране свою помощь, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.

Владимир Путин Kremlin.ru

Владимир Путин «Что касается добровольцев и тех молодых людей, которые приходят в военкоматы, мы благодарны им за этот патриотический порыв, желание поддержать страну, поддержать Вооружённые силы. Наверное, сам факт того, что они приходят, уже имеет значение».

Отметив, что помощь этих людей пока не требуется и не потребуется, президент добавил:

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«Но обращаюсь к камерам, наверное, они увидят и услышат, что я сейчас говорю: спасибо!»

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