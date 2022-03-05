Москва, 5 марта 2022, 17:35 — REGNUM Хотя помощь добровольцев не требуется для проведения спецоперации на Украине, много значит сам факт, что граждане России предлагают стране свою помощь, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.

Владимир Путин
Владимир Путин
Kremlin.ru
«Что касается добровольцев и тех молодых людей, которые приходят в военкоматы, мы благодарны им за этот патриотический порыв, желание поддержать страну, поддержать Вооружённые силы. Наверное, сам факт того, что они приходят, уже имеет значение».
Владимир Путин

Отметив, что помощь этих людей пока не требуется и не потребуется, президент добавил:

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«Но обращаюсь к камерам, наверное, они увидят и услышат, что я сейчас говорю: спасибо!»

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