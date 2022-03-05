Москва, 5 марта, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Хотя помощь добровольцев не требуется для проведения спецоперации на Украине, много значит сам факт, что граждане России предлагают стране свою помощь, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «Что касается добровольцев и тех молодых людей, которые приходят в военкоматы, мы благодарны им за этот патриотический порыв, желание поддержать страну, поддержать вооружённые силы. Наверное, сам факт того, что они приходят, уже имеет значение».

Отметив, что помощь этих людей пока не требуется и не потребуется, президент добавил:

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры — все новости»

"Но обращаюсь к камерам, наверное, они увидят и услышат, что я сейчас говорю: спасибо!»