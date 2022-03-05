5 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Михаил Демурин, , 18:27 — REGNUM 4 марта появились первые свидетельства того, что в соответствующих российских ведомствах пошло предметное обсуждение вопросов конкретных направлений будущей денацификации Украины. Приоритетным делом в этом плане станет оздоровление украинской системы образования.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как всем хорошо известно, в украинских школах и вузах, причём даже тех, которые до известного времени вели преподавание на русском языке, долгие годы шла обработка мозгов детей и молодежи в духе украинского шовинизма и русофобии. В последние восемь лет она приобрела тотальный фашистский характер. Всё это нанесло огромный культурный, образовательный, мировоззренческий ущерб. Его размеры нам ещё только предстоит оценить.

Говоря выше об украинском фашизме, я не ошибся в слове: это действительно был и остаётся дух — только дух тёмный, сатанинский. Фашизм идёт по тем странам, где он вновь поднимает голову, и за их пределы на кончиках стволов, но зарождается на кончике указки или ручки учителя, в его конспектах к урокам и лекциям. Теперь истинным патриотам на Украине при нашей помощи предстоит сложнейшая кропотливая работа по замене этих разрушительных образовательных и воспитательных установок на установки созидательные.

Как эта работа пойдёт в освобождённых районах Донецкой и Луганской Народных Республик, в принципе, понятно. Там есть и кадровый потенциал, и относительно общая русская языковая и культурная среда. Там среди населения преобладает антифашистский настрой. Трудности там тоже будут, но преодолевать их будет не так сложно, как на остальной территории Украины.

Федор Решетников. Опять двойка. 1952

Особенно серьёзно стоит вопрос об изменении образовательных и воспитательных установок в школах и вузах в областях с преобладающим украинским населением. В основном это касается, конечно, истории и обществоведения, а также преподавания русского языка и русской литературы, но не только.

Работу, которую предстоит провести в украинской системе образования, предстоит делать, конечно, в первую очередь сторонникам денацификации на самой Украине — местным и региональным властям, педагогическому сообществу, общественно-политическим организациям, родительским объединениям. Но мы должны им в этом деле помочь. И не только мы: нам понадобиться помощь Белоруссии. Белорусская система образования ближе к нашей, и одновременно белорусские учителя не будут вызывать такого отторжения у радикально настроенной части украинского населения, как учителя из России. А учителя точно понадобятся — скажутся и эмиграция сторонников режима Турчинова — Зеленского, и нежелание оставшихся работать в новых школах. Здесь надо будет задействовать все наработки, которые имеются в области высшего и среднего образования по линии Союзного государства. Понятно, что педагоги-методисты выскажутся по этой теме более профессионально, к чему их и призываю.

Недавно прозвучал призыв к верховному главнокомандующему сформировать «добровольческий корпус», который наряду с армейскими частями тоже примет участие в искоренении фашизма на Украине. Правильный порыв, но смотреть на роль добровольцев предлагаю шире, потому что на территории бывшей бандеровской Украины предстоит огромная восстановительная работа. Не берусь сейчас что-то конкретно говорить по вопросу о том, каким именно будет будущее устройство Украины, помимо ДНР и ЛНР. Ясно, однако, что будет ли это единое денацифицированное государство или несколько таких государств, во всех них помимо нашего силового и правоохранительного присутствия, а также помощи в восстановлении инфраструктуры и жилого фонда должно быть в полной мере восстановлено культурно-историческое присутствие России.

Честно скажу, что говорить в этом контексте о восстановлении «русского мира» язык не поворачивается, потому что у нас самих-то в России «русский мир» в последние десятилетия существенно просел. И всё же до такого его изничтожения, как то, какое мы наблюдали на Украине, дело не дошло. Более того, мы начали восстанавливать наши традиционные основы, включая основы, созданные и упроченные в советскую эпоху, и специальная военная операция против нацистского и русофобского украинского режима обязательно придаст импульс этой работе и внутри России.

Владимир Маковский. В сельской школе. 1883

Одним словом, пора начать формирование «гуманитарного» корпуса добровольцев, которые поедут на Украину работать в сфере образования, культуры, муниципального и регионального управления, общественной жизни. Костяк этого корпуса, надеюсь, составят добровольцы из числа граждан России украинской национальности, русские выходцы с Украины, особенно те, кто переселился оттуда в Россию в последние годы.

Формировать такой корпус надо быстро, но всё равно на это понадобится время. Что же делать сейчас? Чистка украинских учебных программ от шовинистической и нацистской мерзости должна вестись, как говорится, «на ходу», так как детей и молодёжь нельзя оставлять вне школ, вне контроля. Здесь придётся полагаться на сознательность учителей, а в тех случаях, когда они настроены явно антироссийски, надо искать им замену. Уверен, что на Украине есть немало учителей, которые вынуждены были уйти с работы под давлением обстоятельств последних лет. Их надо возвращать. А пока проводить в школах вместо уроков истории и обществоведения или в дополнение к ним просмотры старых качественных кинофильмов Одесской киностудии и студии им. Довженко, других актуальных в сегодняшних обстоятельствах шедевров советского кинематографа, российских фильмов, которых жители Украины были лишены последние годы. Фильм «Иди и смотри», думаю, будет весьма своевременен как подготовка к будущему процессу над современными нацистскими преступниками, погубившими постсоветскую Украину.

Образовательной и культурной политикой на Украине должна заняться межведомственная рабочая группа высокого уровня. Это серьёзнейшее дело нельзя поручить только Минобразования, Минкультуры или Россотрудничеству — загубят.