Белград, 5 марта, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Президент Китая Си Цзиньпин поздравил президента Сербии Александра Вучича с днем рождения. Об этом 5 марта сообщила пресс-служба президента Сербии.

Predsednik.rs Александр Вучич и Си Цзиньпин

В письме, направленном Вучичу, президент Китая отметил, что в последние годы стратегическое партнерство двух стран находится на высоком уровне, а между Пекином и Белградом установилось «крепкое политическое доверие».

«Наше сотрудничество дает хорошие результаты, которые приносят обоюдную пользу народам обеих стран. Столкнувшись с вызовами пандемии коронавируса, Китай и Сербия переживали вместе и плохое, и хорошее, помогали друг другу, подтвердив свою бесценную, железную дружбу», — заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер добавил, что его страна большое значение уделяет развитию отношений с Сербией.

Напомним, что Александр Вучич родился 5 марта 1970 года в Белграде.