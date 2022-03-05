Мадрид, 5 марта, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Королевский театр Мадрида «Реал» отменил запланированные на май балеты с участием артистов Большого театра на фоне ситуации на Украине, сообщает Reuters.

Эверетт Шинн. Белый балет. 1904

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Ранее во время представления «Сумерки богов» артисты театра завернули труп Зигфрида в украинский флаг.

Напомним, министр обороны Испании Маргарита Роблес ранее заявила об отправке партии наступательного вооружения на Украину.