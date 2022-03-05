Волгоград, 5 марта 2022, 17:31 — REGNUM Изучить ситуацию со значительным повышением стоимости строительных материалов в Волгоградской области предложили региональному антимонопольному управлению депутаты областной думы. Решение в поддержку этого документа 5 марта принято тремя парламентскими комитетами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба облдумы.
Депутаты пояснили, что получают большое количество обращений от предпринимателей, занятых в стройиндустрии — рост цен отдельным позициям по приблизительной оценке колеблется от 10% до 58%. Подрядчики даже прогнозируют возможные риски невыполнения взятых обязательств, в том числе в сфере долевого строительства жилья.
Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области власти пообещали следить за необоснованным повышением цен.
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