Волгоград, 5 марта, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Изучить ситуацию со значительным повышением стоимости строительных материалов в Волгоградской области предложили региональному антимонопольному управлению депутаты областной думы. Решение в поддержку этого документа 5 марта принято тремя парламентскими комитетами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба облдумы.

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Депутаты пояснили, что получают большое количество обращений от предпринимателей, занятых в стройиндустрии — рост цен отдельным позициям по приблизительной оценке колеблется от 10% до 58%. Подрядчики даже прогнозируют возможные риски невыполнения взятых обязательств, в том числе в сфере долевого строительства жилья.

«К нам поступают сигналы от многих строительных организаций, получивших письма от партнёров о приостановке поставок стройматериалов, оборудования в связи с тем, что просто сегодня не определена цена. Депутаты обратились в УФАС с просьбой взять проблему удорожания стоимости строительных материалов на контроль и жёстко реагировать на выявленные нарушения. В дальнейшем мы готовы вместе с антимонопольной службой оперативно отслеживать ситуацию, мониторить изменение цен на рынке стройматериалов и конструкций, выходить с предложениями на федеральные органы власти», — прокомментировала решение председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике и строительству Валентина Гречина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгоградской области власти пообещали следить за необоснованным повышением цен.