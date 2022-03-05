Челябинск, 5 марта, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В Челябинской области 59-летний гражданин подозревается в реабилитации нацизма. Об этом сообщает областное управление СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

По данным следствия, в паблике одной из соцсетей он выразил явное явное неуважение к публикациям, которые посвящены заслугам и подвигам защитников Отечества, а также унижали достоинство и честь ветеранов Великой Отечественной войны.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России. По делу проводятся следственные действия.