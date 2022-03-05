Москва, 5 марта, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Поскольку в зарубежных странах преднамеренно не распространяются объективные материалы о происходящем на Украине, в пятницу, 5 февраля, как ранее обещал глава СПЧ Валерий Фадеев, была начата отправка за рубеж материалов о преступлениях Вооруженных сил Украины и нацбатальонов в отношении мирных жителей.

ИА REGNUM Информационная война

Среди примеров — снимки обстрела ВСУ школы N50 в Горловке с погибшими учителями, размещения РСЗО «Град» и другой военной техники ВСУ в жилом районе Харькова, расположения украинских военных во дворе школ и детских садов и многое другое.

«К сожалению, международная общественность видит чрезвычайно искаженную картину о намерениях России, о причинах, побудивших ее предпринять столь экстраординарные меры в защиту жителей Донбасса, а также о том, что на самом деле происходит на Украине. Мировые СМИ и неправительственные организации фактически дезориентированы потоком непроверенных, а зачастую заведомо ложных сообщений, — говорится в сопроводительном письме Валерия Фадеева, — Постоянная комиссия нашего Совета по международному сотрудничеству в области прав человека ежедневно получает крайне тревожную информацию о многочисленных нарушениях прав человека украинскими вооруженными силами в отношении мирных жителей Донбасса и самой Украины, в том числе о целенаправленных действиях по затягиванию конфликта.

«Российские правозащитники продолжают сложную работу по фиксированию, проверке и обобщению этих сведений и призывают международную общественность обратить самое пристальное внимание на столь вопиющие факты. Направляем вам материалы для изучения и просим при оценке происходящего на Украине учитывать приведенную информацию, а также задействовать все свои возможности и влияние для воздействия на украинские власти в целях прекращения вопиющего нарушения прав человека», — подчеркивается в письме главы СПЧ.

Данные обращения Совет по правам человека при президенте РФ рассылает западным деятелям персонально. В списке — члены Совета Европы, Европарламента, главы посольств зарубежных государств в России, руководители ведущих мировых СМИ и правозащитных организаций.