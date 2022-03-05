Таллин, 5 марта, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Руководство Центра НАТО по сотрудничеству в области кибербезопасности (CCDCOE) приняло решение предоставить Украине статуса члена-участника, сообщает 5 марта пресс-служба минобороны Эстонии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Эстония как принимающая CCDCOE страна уже долгое время сотрудничает с Украиной в вопросах обеспечения кибербезопасности, поэтому мы приветствуем решения членов НАТО, согласившихся на предоставление Украине статуса страны-участника CCDCOE», — приводит пресс-служба слова министра обороны Эстонии Калле Лаанета.

Напомним, расположенный в Таллине CCDCOE является аккредитованным НАТО центром кибербезопасности и аналитическим центром и специализируется на обучении специалистов в сфере специальных операций в киберпространстве.