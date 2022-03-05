Москва, 5 марта 2022, 17:20 — REGNUM На Украине нацизм фактически узаконили, неонацистов поддерживают, двигают во власть, радикалов не усмиряют, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.
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Говоря о необходимости проведения денацификации Украины, президент рассказал, что западные коллеги упоминают о радикалах в России.
Глава государства отметил, что в России тысячи людей не выходят на улицы с факелами и фашистской символикой, «как в 30-е годы в Германии». А на Украине именно это и происходит, причём в столице и в крупных городах.
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